Trasporti, decoro urbano e servizi. Sgarbi inizia il viaggio nei quartieri di Roma

Vittorio Sgarbi inizia il viaggio nei quartieri. Il candidato sindaco per il Campidoglio alle elezioni del 2021 annuncia su Facebook di voler toccare con mano i tanti problemi della Capitale. E non solo. Vuole raccogliere informazioni e segnalazioni direttamente dai cittadini romani sui temi del trasporto pubblico, viabilità e decoro urbano. Per questo ha attivato una mail e una linea telefonica dedicata.

"Da giovedì 12 novembre inizierò un viaggio nei quartieri di Roma per verificare lo stato dei servizi, la viabilità, i trasporti e il decoro urbano. Per questa ragione sono stati attivati una mail e una linea telefonica ai quali i cittadini romani potranno inviare le segnalazioni: +39 349 7886726; [email protected]".

