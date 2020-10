Verona, Vittorio Sgarbi manganella il governo: il video choc sulla guerriglia in piazza Erbe

31 ottobre 2020 a

Manganellate e bombe lacrimogene: sono le immagini della guerriglia esplosa a Verona che Vittorio Sgarbi mostra in un video: "Ma che Stato è quello che manganella i suoi cittadini?" domanda il critico d'arte. I manifestanti si sono riuniti in piazza Cittadella e poi in piazza Brà, per dirigersi verso la Prefettura. Ma dopo i primi minuti di protesta pacifica, la situazione è precipitata nella zona di piazza Erbe.

"Questo è lo spettacolo dei disperati vestiti di poliziotti che manganellano le persone che cercano di vivere la loro libertà. Non c'è scritto da nessuna parte nella Costituzione che si debba indossare la mascherina. Non è uno Stato questo, è gentaglia al governo che picchia le persone semplici". Ma la protesta degenera in scontri non solo a Verona, "anche a Firenze le donne vengono inseguite e prese a manganellate" denuncia Sgarbi mostrando un altro video.

