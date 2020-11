Ecco la "democrazia" dei Cinquestelle: ammesso agli Stati Generali solo se sei d'accordo

09 novembre 2020 a

a

a

«Puoi partecipare agli Stati Generali, ma solo se sei d’accordo con quanto è stato già deciso fin dall’inizio». Lo scrive su Facebook il deputato europeo M5S, Piernicola Pedicini, postando lo screenshot della mail che gli è stata inviata dall’area Open Candidature dell’organizzazione Cinquestelle.

Il portavoce, da tempo iscritto nella lista dei dissidentì, aveva presentato la propria candidatura per intervenire nel dibattito degli stati generali, in programma il prossimo fine settimana. Per decisione del capo politico, però, non è stata accettata la sua richiesta e dunque il suo nome non è nella lista da sottoporre al voto degli iscritti per scegliere i 30 a cui sarà dato spazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.