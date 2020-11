Calabria, sul caso commissario anche la deputata M5S Vittoria Baldino si ribella al ministro Speranza

09 novembre 2020 a

"Lo ha detto anche il Presidente Conte, la Calabria merita di più. Dopo la pessima figura fatta dall'ormai ex commissario Cotticelli, la cui inadeguatezza era stata già denunciata nelle sedi istituzionali dai colleghi Sapia e Nesci, è necessario dare una risposta forte e urgente alla situazione sanitaria calabrese". Sul caso commissario in Calabria si ribella anche la deputata grillina Vittoria Baldino, portavoce M5S alla Camera dei Deputati. In un lungo post sul profilo ufficiale Facebook scrive: "Capisco che la scelta di indicare Zuccatelli derivi dal fatto che i tempi tecnici per la sostituzione di un commissario siano lunghi e la via più breve fosse quella di indicare una figura già presente nell'organigramma dirigenziale nella sanità calabrese. Però dobbiamo guardare avanti e individuare una figura di garanzia, una figura di alto profilo non legata alle solite logiche di partito, che rompa col passato, che non abbia avuto incarichi politici e che riesca a gestire la situazione complessa di cui si parla possibilmente senza false partenze. Il problema non è soltanto Zuccatelli, bisogna rinnovare tutta la struttura commissariale e soprattutto sarà necessario monitorare affinché si lavori e si lavori bene. Ho sempre difeso il governo che sta gestendo una situazione delicatissima con grande dedizione, ma in Calabria non si può sbagliare, non si può sbagliare più!".

