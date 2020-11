Sbarchi senza tregua e il governo massacra gli italiani. Salvini, il video che smaschera Conte e Lamorgese

Sullo stesso argomento: Scontro Conte-Lamorgese. Il blocco navale spacca il governo

Gli sbarchi di migranti in Sicilia si susseguono senza sosta, Matteo Salvini denuncia la doppia morale del governo del premier Giuseppe Conte e del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese: tartassa gli italiani e apre i cordoni della borsa dell'"accoglienza" incontrollata. "Visto che giornali e telegiornali tacciono, usiamo questa pagina", ha scritto su Twitter il leader della Lega postando il video (qui sotto o a questo link il tweet diSalvini) di uno dei barconi arrivati oggi, sabato 7 novembre, a Lampedusa. "Anche oggi sbarchi ininterrotti grazie a un governo che, avendo dormito per mesi, oggi massacra intere categorie produttive ma non ha problemi a spendere centinaia di milioni di euro per 'accogliere' migliaia finti profughi. Per loro niente 'zona rossa'”, scrive Salvini che chiude con l'hashtag #Contevergogna

Dalla mezzanotte a Lampedusa si sono registrati tre approdi per un totale di 248 migranti di varie nazionalità. Il primo gommone, che ha trasportato 80 persone fra cui 14 donne e 3 minori, è arrivato direttamente al molo commerciale. I migranti sono stati bloccati e soccorsi dai finanzieri. Col secondo sbarco, a Cala Palme, sono stati, invece, bloccati 14 tunisini fra cui 4 minori. Prosegue la macchina dei trasferimenti dall’hotspot dell’isola dove, al momento, ci sono 1.373 ospiti a fronte di una capienza massima di 190 persone. Intanto la Prefettura di Agrigento ha reso noto i numeri degli sbarchi e dei trasferimenti, eseguiti nei giorni scorsi. Sono 2.430 i migranti che, nei primi sei giorni di novembre, sono arrivati a Lampedusa. Sono state, invece, 1.221 le persone imbarcate sulle navi quarantena o spostate in centri d’accoglienza della Sicilia.

Un'emergenza senza fine che ha anche drammatici risvolti sanitari mentre l'Italia combatte contro la seconda ondata del virus. "Molte le presenze sulle navi quarantena, ospitate in rada di fronte al porto di Augusta e quello di Trapani e nelle acque lampedusane. A bordo vi sono in totale 948 persone migranti di cui 109 positive al Covid-19. Queste ultime sono ospitate in aree separate e isolate della nave al fine di proteggere le restanti persone", ha riferito è il garante per i diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale. "Il numero delle persone presenti a bordo, presumibilmente, è destinato a salire proprio per quell’auspicato svuotamento dell’hotspot di Lampedusa", le parole del garante. E gli sbarchi continuano a ripetersi giorno dopo giorno.

