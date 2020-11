M5s da Casaleggio al mondo Benetton

Fosca Bincher 07 novembre 2020 a

a

a

Il M5s ha deciso per i suoi Stati Generali di sostituire la Casaleggio e associati con una società - la torinese Avventura Urbana, che per tanti anni è stata consulente di fiducia delle aziende della famiglia Benetton. Una piccola rivoluzione copernicana - al momento temporanea - che però simbolicamente stacca il cordone ombelicale che legava il Movimento alle sue radici natali sostituendolo con un consulente che di solito ha svolto la sua missione sulla sponda opposta, addirittura cercando di fare digerire proprio alcuni dei tabù classici dei grillini: grandi opere come la Tav e la Gronda di Genova, oltre che i passanti della società Autostrade. Avventura Urbana è stata scelta per mettere insieme la griglia di temi e discussioni degli Stati generali.

La società torinese è stata fondata da Andrea Pillon e Iolanda Romano e aveva come missione quella di mediare nei conflitti pubblici: proprio per questo è stata chiamata dai vari committenti a cercare di fare digerire a popolazione e gruppi organizzati di volta in volta la realizzazione di grandi e piccole opere pubbliche. Pare che siano molto bravi a farlo, anche se con i litigi quotidiani interni al M5s si troveranno davanti a un mondo che fino a qui era per loro sconosciuto. Altro che mediare fra No Tav e Sì Tav, che al confronto è stato un gioco da ragazzi. Come ricorda Pillon nel suo curriculum vitae, “ha svolto per oltre 20 anni attività di mediazione dei conflitti e public engagement nel campo delle infrastrutture di interesse pubblico, con l'obiettivo di analizzare l'opportunità delle opere o di rivederne il progetto in modo da massimizzarne l'attività. Proprio lui così si è occupato del sistema tangenziale e autostradale di Bologna, del raddoppio della A10 dei Benetton con la realizzazione della Gronda di Genova, com e dell'alta velocità Torino-Lione e della costruzione dell'inceneritore della provincia di Torino. I committenti che pagavano queste consulenze sono stati svariati, pubblici e privati. La società Autostrade dei Benetton era il committente che pagava Avventura Urbana per fare digerire la Gronda alla popolazione locale (commessa fra il 2009 e il 2019), ma anche (2016) per smussare le perplessità locali sulla realizzazione del passante di Bologna. Ma non sono mancate altre commesse da soggetti importanti (Metropolitana Milanese, Anas, Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa, Iren spa, Autostrada regionale Cispadana e nel pubblico numerosi comuni, Regioni e Università). Esperienze di tutto rispetto, che hanno portato Pillon a scrivere un manuale su come si coordina un dibattito pubblica insieme alla socia Iolanda Romano e all'ex presidente della Camera, Luciano Violante.

Gli eredi della Casaleggio non sono nemmeno nuovissimi al mondo della politica, visto che sono stati anche a fianco dell'associazione Italia decide promossa da Giuliano Amato, dal compianto ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, dallo stesso Violante, da Gianni Letta, Pier Carlo Padoan e Giulio Tremonti fra gli altri. Un mondo non proprio affine ai 5 stelle...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.