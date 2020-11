Caso Cotticelli, Gasparri: la Calabria parte civile contro il governo

07 novembre 2020 a

Giuseppe Conte ha silurato Saverio Cotticelli da commissario alla sanità della Regione Calabria ma Maurizio Gasparri punta il dito proprio sul premier e sul governo. "Vergogna Conte che ha mandato per la sanità in Calabria un commissario non adatto - ha scritto il senatore di Forza Italia - Jole Santelli aveva chiesto di porre fine a questo commissariamento e non è stata ascoltata. Questa è l’Italia gestita dai grillini, dal PD e da altri incapaci. Nominano commissari sbagliati".

Bufera in Calabria, Conte caccia il commissario alla sanità

Gasparri, che anche responsabile settore Enti Locali Forza Italia, spiega che "la Calabria si deve costituire parte civile contro il governo. Conte ha massacrato la sanità calabrese preceduto da Oliverio del PD. Il centrodestra chiede una diversa gestione e rivendica per la Regione un rapido ritorno al voto per proseguire un cammino di risanamento con il centrodestra. Il disastro sanitario calabrese è targato Oliverio, PD e poi grillini-Conte. Devastatori da processare".

