Regioni nel caos. La Bernini asfalta Conte

04 novembre 2020 a

A oche ore dall'entrata in vigore del nuovo Dpcm sulle fasce regionali di rischio Covid, l'Italia è ancora nel caos. I commercianti ancora non sanno se domattina potranno aprire i loro negozi e se dovranno fare ordinativi oppure no.

«Il giorno dopo le elezioni, gli americani ancora non sanno chi ha vinto fra Trump e Biden, con la cartina del loro Paese divisa tra rosso e blu. A poche ore dall’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm di Conte gli italiani ancora non sanno in quale fascia sarà la regione in cui vivono: gialla, arancione o rossa? L’incertezza cromatica regna sovrana, ma forse gli italiani sono messi peggio. È inconcepibile che baristi, ristoratori e tutto il loro indotto, oltre ai negozi dell’abbigliamento e ad altri esercizi non sappiano ancora se devono fare ordinativi per domattina e se aprire o no le serrande». Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

