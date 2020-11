Clamorosa protesta di FdI alla Camera. Cartelli choc sul terrorismo: "Basta sbarchi"

03 novembre 2020 a

Clamorosa protesta dei deputati di Fratelli d'Italia alla Camera il giorno dopo il massacro terrorista di Vienna. Gli esponenti del partito guidato da Giorgia Meloni hanno protestato contro l'avvio dell'esame in commissione del decreto Sicurezza, con cui vengono modificati i decreti Salvini in materia di immigrazione. Dopo l'intervento di Andrea Delmastro Delle Vedove, dai banchi di FdI sono stati sollevati dei cartelli con su scritto "basta sbarchi". Il presidente Roberto Fico ne ha subito chiesto la rimozione. L'occasione della protesta è stata la commemorazione in Aula delle vittime dell'attentato di Vienna. Delmastro ha osservato che proprio mentre i terroristici islamici stanno attaccando i valori europei, il governo e la maggioranza lavorano a modificare i decreti Salvini, con un provvedimento "volto a reintrodurre la protezione umanitaria e consentire l'ingresso delle Ong", ha accusato.

"Chiediamo vengano immediatamente in Aula Conte, Di Maio, Lamorgese, Guerini in un'unica seduta per capire quale sia la road map per combattere e sconfiggere il terrorismo islamico", ha concluso l'esponente di FdI.

Oltre ai cartelli con su scritto "basta sbarchi", i deputati di FdI hanno anche mostrato numerosi cartelli con su scritte le date degli attentati terroristici in Europa con il numero delle vittime. La protesta è scatta subito dopo il minuto di silenzio in commemorazione delle vittime dell'attentato di Vienna. Tra gli attentati ricordati dai deputati di FdI quelli di Parigi, Bruxelles, Nizza, Berlino, Stoccolma e quello di ieri a Vienna.

