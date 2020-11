La norma salva-suocero di Conte non serve a nulla. Peculato confermato agli albergatori

03 novembre 2020 a

La norma salva-suocero di Conte non serve a nulla. La Cassazione ha confermato la condanna per peculato in analogo caso di albergatrice che non aveva versato la tassa di soggiorno pure riscossa dai clienti. E' un caso identico al Plaza del suocero di Conte, e siccome farà giurisprudenza, non può sfuggirne nemmeno lui.

Smascherato! Conte se ne frega dei decreti di Conte

Per altro, per spiegare come la nuova norma che rende illecito amministrativo la condotta non sia applicabile a ritroso con il principio del favor rei, la Cassazione cita il caso dei romeni immigrati clandestini ed espulsi e condannati per la violazione (sono restati in Italia) che non sono stati assolti per il solo fatto che la Romania è entrata nell'Unione europea...

