Giovanni Toti, scivolone disastroso sui social: "Covid, quasi tutti anziani non indispensabili"

Un tweet disastroso e un diluvio di polemiche. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti viene asfaltato da tutti per lo scivolone sul coronavirus: dopo la mattinata di confronto tra Governo e Regioni sulle nuove misure per contenere il Covid-19 il governatore scrive sui social: "Non possiamo non tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Si tratta di persone che sono per fortuna per lo più in pensione, non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese ma essendo più fragili vanno tutelate in ogni modo". La polemica esplode subito: Toti, asfaltato da tutti per lo scivolone non risponde e fa rispondere lo staff per cercare di mettere una inutile toppa sul buco. Ma il web si infuria ancora di più.

Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più.

Lo staff



Leggi➡️ https://t.co/BMvml0JVdl — Giovanni Toti (@GiovanniToti) November 1, 2020

