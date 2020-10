Guai a criticare il Fatto. De Angelis da applausi, botte da orbi con Padellaro

Arnaldo Magro 31 ottobre 2020 a

a

a

Alessandro De Angelis da applausi a PiazzaPulita. Il giornalista infilza il governo Conte ed Il Fatto Quotidiano, manco la Pravda ai tempi dell’Urss era così compiacente. A difesa del quotidiano, Antonio Padellaro. «Siete solo attenti ad attaccare, chi attacca il governo e non vi accorgete della grave inadeguatezza di questo Governo - dice l’autore della Annunziata - non siete obiettivi». «Come ti permetti, ma chi sei tu per muovermi queste critiche?» risponde l’ex direttore. Il suo giornale così come il governo non può essere criticato, giudicato e analizzato. Si prende così com’è. Lesa maestà (il video di La7 di seguito e A QUESTO LINK ).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.