Coronavirus, lockdown locali e stop spostamenti tra regioni: arriva il nuovo Dpcm

31 ottobre 2020 a

a

a

Numeri ancora allarmanti in Italia che vede 31.758 nuovi casi di coronavirus in 24 ore per un totale di 679.430 contagi da inizio pandemia. La pressione inizia dunque a farsi sentire in tutta Italia e, in attesa di ulteriori strette nazionali, le Regioni più colpite stanno iniziando a muoversi in autonomia mentre si avvicina la possibilità di un nuovo Dpcm con misure sempre più stringenti.

Covid, quasi 300 morti e 31.758 nuovi contagi. Il bollettino che fa tremare il governo

A Palazzo Chigi si valutano i dati dell'analisi dell'Iss sull'impennata di contagi delle ultime settimane. Nella valutazione del premier, Giuseppe Conte, e delle forze di maggioranza - a quanto si apprende da fonti qualificate - c'è anche la possibilità di predisporre lockdown territoriali. Sul tema sarebbe al lavoro il Comitato tecnico-scientifico, che è riunito dal tardo pomeriggio. Lunedì sera si terrà una nuova riunione con al centro la possibilità di varare un nuovo Dpcm, che dovrebbe contenere misure più restrittive, prevedendo la possibilità di lockdown territoriali.

L'esecutivo sarebbe intenzionato a promuovere una stretta ulteriore sui territori. Per questo incontrerà domani le Regioni, in modo da fare il punto sulle aree sotto pressione e decidere su nuove misure. Occhi puntati sulle aree metropolitane di Milano, Napoli, Genova, Torino, su porzioni del Veneto e su alcune regioni meridionali.

Liti, divisioni, poltrone: la maggioranza traballa e il lockdown mette a dura prova il governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.