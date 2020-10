Coronavirus, il bollettino del 31 ottobre: 31.758 nuovi contagi, i morti sono 297

31 ottobre 2020 a

La pandemia accelera, la curva risale e il bollettino del 31 ottobre comunicato dal ministero della Salute sull'emergenza Covid in Italia segna un nuovo ulteriore peggioramento che fa tremare il Governo. Sono 31.758 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italian nelle ultime 24 ore. Il dato porta il totale da inizio pandemia a 679.430. In netto aumento il numero dei decessi: 297 i morti odierni contro i 199 di ieri.

Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 97 persone più di ieri. In lieve calo l'andamento dei ricoveri con sintomi a + 972 per un totale di 17.966: ieri l'aumento era stato di 1.030. Sono invece 331.577 le persone in isolamento. Il numero più alto di casi si registra in Lombardia (+8.919), Campania (+ 3.669) e Piemonte (+2.887). I tamponi processati segnano un nuovo record: 215.886 nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 215.085, cifra che giù rappresentava il numero più alto da inizio pandemia.

