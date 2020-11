Lockdown nazionale, Gabriella Giammanco (Forza Italia) avverte: "Un errore grave"

01 novembre 2020 a

"Siamo contrari al lockdown nazionale invocato dal Presidente della Regione Lombardia Fontana, servono chiusure selettive" dichiara Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e vice capogruppo azzurro al Senato. "Non ci sono altre strade - spiega - La Sicilia ha già pagato un prezzo altissimo chiudendo tutto lo scorso marzo nonostante fosse praticamente covid free. La nostra economia non può permettersi nuove chiusure generalizzate, non è razionale e non sarebbe giusto nei confronti di chi ha fatto enormi sacrifici pur senza alcuna emergenza in corso. Il Governo ha già sbagliato una volta pressato dai governatori del Nord Italia, oggi non ricommetta lo stesso errore e proceda con chiusure selettive" ,

