Lamorgese si deve dimettere. L'ira di Salvini per il terrorista sbarcato a Lampedusa

29 ottobre 2020 a

«Se per l’attentatore di Nizza sono confermati lo sbarco a Lampedusa a settembre, il passaggio da Bari e poi la fuga chiediamo le dimissioni del Ministro dell’Interno Lamorgese». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Il leader leghista è andato all'ambasciata di Francia per portare la solidarietà del nostro Paese dopo l'attentato di Nizza. Durante la visita di Salvini alcuni militanti della Lega hanno manifestato nella piazza esponendo cartelli con la scritta: "Stop terrorismo islamico!" e "No Turchia in Europa!".

