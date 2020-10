Andrea Scanzi, il post choc: "Se fossi Conte godrei nel farvi morire come mosche". Bufera sul giornalista

Sullo stesso argomento: La verità sul vaccino anti-Covid? Cosa deve ammettere Speranza da Scanzi

Bufera su Andrea Scanzi. Il giornalista "più potente dei social", così si è recentemente ribattezzato con la consueta umiltà, ha postato su Facebook un post nel quale si legge: “Fossi in Conte, adotterei le stesse misure anticovid della Svezia e farei selezione negli ospedali come la Svizzera. Poi, mi preparerei 20 kg di popcorn e 10 casse di birra e mi godrei lo spettacolo di vedervi morire come mosche". Un paradosso stomachevole che ha suscitato la reazione indignata dei social. "Sono parole forti, lo so, ma sentirvi lagnare per ogni ca**o di cosa che vi si dice è alienante. 'Dittatura sanitaria', 'Conte come il DVCE' e altre vaccate così (pronunciate, spesso, proprio da fascistoidi) fanno ridere, se non ci fosse da piangere. Avete rotto i co***oni con gli autobus pieni zeppi e, ora che vogliono reintrodurre una d.a.d. più forte ( per ridurre assembramenti dentro le scuole e nei mezzi pubblici) rompete ancora la fava perché" i vostri figli sono in prigione", è il post che cita un testo di Lorena Verucchi.

Nel sottotesto sempre l'ossessione per Matteo Salvini. "Vi meritate il dj del papeete a capo della vostra mediocrità. Il virus, dopo le 18, non è più contagioso? La mascherina è dannosa perché ti fa respirare la tua co2 e ti rinco***nisce, vogliono far fallire l'Italia ecc... No, mi dispiace deludervi. La mascherina non c'entra. Eravate rinco***oniti anche prima".

"Con il suo ultimo post, Andrea Scanzi ha raggiunto la Fossa delle Marianne della dignità professionale ed umana. Mai visto un tale concentrato di lecca***ismo, livore, snobismo e arroganza. È stomachevole. Scanzi è il punto più basso mai raggiunto dal giornalismo italiano", è solo uno dei tweet dedicati all'ultima uscita del giornalista. "Scanzi vorrebbe strafogarsi di popcorn e ubriacarsi a suon di birre mentre dall'alto del suo delirio di onnipotenza ci guarda morire come mosche...La nostra colpa? Averne le tasche piene di Conte, il governo criminale e dell'egotismo di Andreino...Che il Karma sia con te!", ribatte un altro utente.

