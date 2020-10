Un contagio in 4 mesi. Anche la Cuccarini contro le chiusure di Conte

26 ottobre 2020 a

Anche Lorella Cuccarini si chiede perché il governo Conte chiuda cinema e teatri se in questi luoghi negli ultimi 4 mesi si è verificato soltanto un contagio Covid. La conduttrice tv se lo chiede e pretende di avere risposte. Cultura e spettacolo sono in grave sofferenza e l'ennesimo lockdown imposto da Conte rischia di stendere definitivamente l'intero settore.

"C’è tanta rabbia. E preoccupazione. Per tutte quelle persone costrette a fermarsi. Persone che avevano già resistito per mesi, senza alcun tipo di aiuto. Che si sono poi rimboccate le maniche per lavorare in sicurezza - scrive la Cuccarini su Facebook - In tanti hanno chiesto un prestito, investendo denaro per adeguarsi alle normative. Oggi, arriva una decisione durissima e difficile da comprendere. Cinema e teatri nuovamente chiusi. Luoghi in cui si è verificato, secondo l’Agis, un solo contagio in quattro mesi. Perché? Sarebbe interessante ricevere una risposta. Intanto, un pensiero va ai milioni di lavoratori dimenticati, che operano nella meravigliosa “fabbrica” dei sogni. Che non può e non deve morire. Sono con voi".

