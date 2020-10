Conte sapeva tutto. Lollobrigida sgancia la bomba sul governo

26 ottobre 2020 a

Francesco Lollobrigida svela che il premier Conte sapeva tutto sulla seconda ondata. Il Cts e i servizi segreti gli avevano anticipato quello che sarebbe successo. Nonostante questo, però, non è stato fatto nulla. Anzi è stato fatto tutto quello che andava evitato. Il deputato di Fratelli d'Italia svela su Facebook tutti gli errori del governo e cosa è necessario fare per fronteggiare l'emergenza Covid. "Cosa avreste fatto voi se foste stati al governo avendo informazioni sull'arrivo della seconda ondata ad Ottobre dal Cts e dai servizi segreti (come ha avuto Conte) - scrive Lollobrigida su Facebook - 1) ricerca da giugno di personale medico sanitario in Italia (tra i riservisti, pensionati, croce rossa) e all'estero; 2) predisposizione strutture sanitarie dedicate al Covid in numero sufficiente a contenere impatto; 3) avremmo implementato sistema dei trasporti utilizzando bus turistici fermi da mesi, taxi ed eventuali mezzi militari; 4) organizzazione del calendario scolastico che prevedesse differenziazioni di inizio e fine anno, modulando periodi di vacanze, per diminuire numero studenti che impattano sul TPL; 5) Riorganizzazione orari uffici pubblici e grandi aziende private per diminuire impatto su Tpl utilizzando di più gli orari di "morbida"; 6) previsione di un sistema di intervento economico diretto a copertura dei costi delle strutture che vengono costrette alla chiusura temporanea; 7) investimenti per mettere in sicurezza (volontaria) le persone appartenenti a fasce con indice di letalità più alto. Anziani e individui con problemi cardiaci, oncologici, immunodepressi ecc ecc; 8) predisposizione negli alberghi che si rendessero disponibili (oggi sono praticamente tutti chiusi) di luoghi sicuri per persone asintomatico positive o per loro famiglie negative evitando contagi da contatto; 9) verifica dell'applicazione dei protocolli di sicurezza in ogni ambiente di lavoro o svago premiando i virtuosi e intervenendo su irregolari; 10) intervento economico massiccio e liquido a garanzia delle imprese turistiche in ginocchio (copertura affitti, personale e costi fissi); 11) liberalizzazione voucher in ogni ambito con sospensione decreto dignità; 12) sospensione mediazioni sindacali per CIG e interventi straordinari; 13) blocco navale per evitare sbarchi di clandestini e potenziali infetti non controllabili; 14) coinvolgimento e corresponsabilizzazione conseguente di tutte le forze politiche e sociali nelle scelte; 15) organizzato il sistema dei tamponi molecolari e salivari diffuso da subito con prenotazioni evitando assembramenti e code di ore in luoghi a rischio".

Lollobrigida: Azzolina è il peggior ministro della Repubblica

E poi il capitolo su cosa Lollobrigida, invece, non avrebbe fatto: "1) chiudere ristoranti e bar in regola con i protocolli; 2) chiudere palestre, cinema, teatri se non esistono prove siano luoghi "privilegiati" di contagio; 3) passare l'estate annunciando emergenza ma non facendo nulla per predisporre misure di contenimento; 4) non avrei acquistato inutili banchi a rotelle; 5) invece dei monopattini mi sarei dedicato a treni, bus e aerei; 6) non avrei fatto inutile Voucher turismo risultato totalmente inefficace; 7) non avrei fatto inutile Sanatoria migranti; 8) non avrei perso tempo a dividermi 400 nomine nei Cda delle più importanti aziende pubbliche nel pieno dell'emergenza; 9) non avrei riempito di marchette i decreti con la scusa del Covid con l'unico scopo di tenere unita una sbrindellata maggioranza; 10) non avrei escluso il Parlamento e le rappresentanze di categorie, associazioni e imprese dalle scelte che li riguardano con arroganza e superbia. Tutto questo e molto altro lo abbiamo detto, proposto e scritto da mesi senza essere stati ascoltati. Lo abbiamo gridato in Parlamento, nelle piazze e discusso in centinaia di incontri con rappresentanze di categorie, imprese e associazioni che il Governo non ascoltava. Continueremo a fare del nostro meglio ma sappiamo che Conte e gli attuali ministri hanno fallito e non si sono dimostrati all'altezza della sfida che la storia ci ha posto dinanzi. Si sono vantati di risultati che non avevano conseguito e raccontate infinite bugie. Per superare l'emergenza è necessario un Governo scelto dagli italiani e di cui il nostro popolo abbia fiducia".

