Il Covid a Palazzo Chigi. Rocco Casalino: ieri ho scoperto di essere positivo

Il portavoce del premier Rocco Casalino non è solo in auto-isolamento fiduciario, me è risultato positivo al Coronavirus. "Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid 19". Casalino spiega così come ha scoperto il suo contagio.

L'attenzione è sui contatti tra il portavoce e il premier Giuseppe Conte. "L’Ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone"; spiega Casalino che oggi non ha partecipato alla conferenza stampa in cui il premier ha illustrato il nuovo Dpcm.

Il compagno di Casalino, il cubano Josè Carlos Alvarez, lunedì scorso avrebbe scoperto di essere positivo al Covid.

