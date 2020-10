Rocco Casalino in isolamento con "lievi sintomi". Il compagno positivo al Covid

L'ultimo contatto tra Casalino e Giuseppe Conte risalirebbe a martedì

25 ottobre 2020 a

a

a

Il compagno Josè Carlos Alvarez lunedì scorso sarebbe risultato positivo al test per il Covid, per questo Rocco Casalino è in isolamento fiduciario e avrebbe "lieve sintomi". A rivelarlo è Selvaggia Lucarelli. "Al momento, i primi due tamponi effettuati martedì e mercoledì sono risultati negativi, ma dovrà sottoporsi ad altri tamponi", scrive sul sito Tpi". Il compagno del portavoce del premier sarebbe asintomatico. L'ultimo contatto tra Casalino e Giuseppe Conte risalirebbe a martedì. Casalino sta trascorrendo l'isolamento in casa insieme al compagno cubano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.