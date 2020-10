Ore 13.30: Conte spiega il nuovo Dpcm. E rovina l'appetito agli italiani

Francesco Storace 25 ottobre 2020 a

Non chiude i ristoranti a pranzo ma ci rovina l’appetito.

Alle 13,30 rispunterà Giuseppe Conte in televisione a bombardarci con i suoi Dpcm vessatori.

Chiude le città alle 18, non vuole sentir parlare di coprifuoco o lockdown ma la realtà è questa: il premier e la sua maggioranza stanno bloccando il paese dopo essere rimasti immobili loro per mesi durante l’esplosione del coronavirus.

Conte ricomincia con le sue apparizioni televisive e continua a ignorare chi rappresenta la maggioranza del popolo italiano: il centrodestra.

Ma è proprio il centrodestra che deve assumere l’iniziativa: se il governo non si rende conto che il virus riguarda tutti, è chi si oppone alla prepotenza di Palazzo Chigi a dover guidare la piazza.

Altrimenti sarà qualche gruppuscolo a far finire in galera la gente per bene, che è esasperata.

In democrazia bisogna esserci.

