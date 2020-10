Coronavirus al Quirinale. Positivo il portavoce del presidente Mattarella

25 ottobre 2020 a

Anche il portavoce del presidente Sergio Mattarella è positivo al Coronavirus. A comunicarlo lo stesso Giovanni Grasso (a sinistra nella foto) spiegando di accusare sintomi dell'infezione. Ha spiegato di aver avuto la febbre alta venerdì sera e, pertanto, di essersi sottoposto a un tampone che ha certificato di aver contratto il virus. Mercoledì, nell’ultimo controllo effettuato, il portavoce del capo dello Stato era risultato negativo. Grasso si trova in isolamento domiciliare, mentre la famiglia è risultata negativa. Da stamattina Grasso non ha febbre e sta "discretamente bene" con i valori di saturazione dell’ossigeno nella norma.

"Ho il Covid sintomatico. Venerdì sera avevo la febbre alta, sabato ho fatto il tampone e stamattina ho avuto il responso: positivo", fa sapere il portavoce del presidente della Repubblica, "da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene, tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma. Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il presidente - assicura Grasso - Ora sono in isolamento a casa. Mio figlio e mia moglie sono negativi. Al Quirinale sono già partite le previste procedure di sanificazione e controllo. Incrociamo le dita e occhio al virus: è veramente infido!".

