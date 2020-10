Così massacra gli italiani. Salvini svela la telefonata di Conte

24 ottobre 2020 a

Una telefonata in pieno pomeriggio per annunciare (e non discutere) le misure anti-Covid. Lo svela Matteo Salvini che chiede non chiusure ma tamponi a domicilio, più medici e infermieri e più trasporto pubblico. E non telefonate all'ultimo minuto solo per annunciare misure che massacreranno gli italiani.

"16.06 di oggi, telefonata di Conte per preannunciare (non condividere o discutere) l’ennesimo DPCM con cambiamenti: limiti e chiusure. Bisogna tutelare i soggetti più fragili, anziani e malati, senza richiudere in casa 60 milioni di Italiani. Servono subito tamponi a domicilio, assunzioni di medici e infermieri, più autobus e metropolitane, cure a casa per i malati meno gravi. Servono soldi, veri e subito, sui conti correnti di chi sarà danneggiato da nuove limitazioni o chiusure. Prendersela con palestre e piscine, bar e ristoranti, cinema e teatri, non serve a niente. Ma cosa significa “raccomandare” alla gente di non uscire e non spostarsi?? Si può o non si può?? Proteggere dal virus i più deboli, senza massacrare tutti gli Italiani. Questo si deve fare, dopo sei mesi persi in chiacchiere, monopattini e banchi con le rotelle. Noi vogliamo un’Italia sicura, sana, laboriosa e libera.

