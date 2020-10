Guerriglia a Napoli, Salvini e Meloni condannano le violenze

24 ottobre 2020 a

Violenze intollerabili, quelle avvenute nella notte a Napoli, con le forze dell'ordine nel mirino della frangia più estrema dei manifestanti scesi in piazza contro il lockdown annunciato in Campania dal governatore Vincenzo De Luca. Il leader dell'opposizione Giorgia Meloni e Matteo Salvini condannano le violenze. "Chi aggredisce le Forze dell’Ordine e mette a ferro e a fuoco una città è un delinquente, senza se e senza ma, e deve essere severamente punito per i reati che ha commesso. Solidarietà agli agenti feriti e a tutti i napoletani perbene, che si sentono abbandonati dalle Istituzioni e pretendono risposte concrete", ha scritto sui social la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

"La violenza deve essere condannata, sempre, comunque e dovunque. Attaccando poliziotti e giornalisti non si risolve nessun problema, si commette un reato. Punto", ha scritto il leader della Lega Matteo Salvini su Facebook. "È evidente che la confusione, i ritardi, l’impreparazione e l’incapacità del governo (cosa hanno fatto in tutti questi mesi? Giocato con monopattini e banchi con le rotelle?) stanno esasperando milioni di cittadini perbene in tutta Italia. Non è possibile che la cura sia peggiore del male".

