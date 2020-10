Blocco ai licenziamenti e proroga alla cassa integrazione. Le proposte nel Dl Novembre

24 ottobre 2020 a

a

a

Il Governo sta lavorando al cosiddetto DL Novembre: si parla di uno stanziamento di circa 4-5 miliardi (per il momento). Non servirà nuovo scostamento ma si utilizzeranno le risorse non allocate e precedentemente stanziate con i tre Decreti Covid.

Coronavirus: Confcommercio, con più chiusure rischio caduta pil oltre al 10%

Al momento nel DL Novembre (quarto Decreto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19) dovrebbero esserci le seguenti misure: proroga alla cassa integrazione con dotazione 6-10 settimane spendibili fino a fine anno dalle imprese. Si sta pensando anche di prorogare il blocco dei licenziamenti sempre fino a fine anno. Il costo si aggira attorno a circa 2 miliardi; proroga dei contratti a tempo determinato per circa 30mila medici e infermieri (costo circa 1,4 miliardi). Se, però, tramite l’imminente Dpcm si dovesse innescare una chiusura ancora più estesa delle attività economiche, diventerebbe necessario anticipare i circa 4 miliardi che il Governo vorrebbe stanziare in Legge di Bilancio per il cosiddetto Fondo perduto destinato alle attività economiche in forte crisi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.