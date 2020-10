Incidente Michele Barcaiuolo, la solidarietà di Giorgia Meloni al coordinatore FdI: "Siamo tutti con te"

23 ottobre 2020 a

L'auto centrata da un masso in autostrada e il consigliere regionale dell'Emilia Romagna Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, gravemente ferito. Il masso pesantissimo si sarebbe staccato dal ponte situato lungo l’A1 centrando il lato passeggero dell'auto dove Barcaiuolo viaggiava insieme con altre due persone. Una pioggia di messaggi di vicinanza e di solidarietà arrivano da colleghi e istituzioni mentre si chiede di "chiarire le responsabilità".

"Scossa dalla notizia dell'incidente. Forza Michele, siamo tutti con te!" scrive anche Giorgia Meloni a Michele Barcaiuolo. Il masso precipitato e sollevato da un tir in corsa è finito sulla macchina sfondando il parabrezza e colpendo l'esponente politico in pieno volto che ora è ricoverato in terapia intensiva.

Scossa dalla notizia dell'incidente che ha coinvolto Michele Barcaiuolo, coordinatore e consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Emilia-Romagna. Ora ricoverato in ospedale, ma con confortanti segnali di ripresa.

Forza Michele, siamo tutti con te! pic.twitter.com/DtTGFLbHzk — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) October 23, 2020

