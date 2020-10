Festival del Lavoro al via. Politici e tecnici a confronto

23 ottobre 2020 a

Al via il Festival del Lavoro 2020 on line sul sito del Festival e sui social network della manifestazione e dei Consulenti del Lavoro (Facebook, Linkedin e Instagram). Tutto è pronto per ospitare i numerosi ospiti in collegamento – rappresentanti del Governo, della politica, delle istituzioni, del mondo del giornalismo e delle parti sociali – che porteranno la loro esperienza di operatori qualificati sui temi scelti quest'anno dal titolo “L’Italia riparte dal lavoro”. Sul sito www.festivaldellavoro.it è disponibile il programma completo della mattinata, dalle 10 alle 13, e dei webinar - Diritto, Previdenza, Politiche attive e Opportunità - che si terranno nel corso del pomeriggio, validi ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro (1 credito per ogni ora di formazione).

Tra gli ospiti della giornata, solo per citarne alcuni, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli e il Vice Ministro dell'Economia e Finanze, Antonio Misiani a confronto con i volti più importanti del giornalismo italiano. Poi, parlamentari di maggioranza e opposizione quali Antonio Tajani (FI) Giorgia Meloni (FdI), Andrea Orlando (PD), Ettore Rosato (IV), Matteo Salvini (Lega). E ancora, il Presidente Inps Pasquale Tridico e Luca Jahier, Presidente del CESE.

