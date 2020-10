Profumo, dopo la condanna l'interrogazione del M5S

22 ottobre 2020 a

a

a

«Premesso che il 15 ottobre 2020 la seconda sezione del Tribunale di Milano ha condannato l’ex presidente di Monte dei Paschi di Siena Alessandro Profumo (attuale amministratore delegato di Leonardo SpA) a 6 anni di reclusione per i reati di aggiotaggio e false comunicazioni sociali», un’interrogazione firmata da 51 senatori del MoVimento 5 Stelle, primo firmatario Elio Lannutti, capogruppo pentastellato nella Commissione bicamerale d’inchiesta sulle banche, chiede al ministero dell’economia di sapere « se, dopo la condanna, seppur in primo grado, intenda confermare Alessandro Profumo quale amministratore delegato di Leonardo SpA; in particolare, se ritenga di doversi attivare al fine di modificare nuovamente la direttiva sui requisiti dei vertici delle partecipate; se, più in generale, ritenga di dover rivedere i criteri alla base delle scelte nelle nomine pubbliche, che dovrebbero tener conto di capacità manageriali comprovate e indiscusse».

