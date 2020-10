Gianluigi Paragone svergogna Marco Travaglio: "Sul Fatto nasconde la condanna di Profumo per non imbarazzare Casalino e Conte"

17 ottobre 2020 a

Gianluigi Paragone smaschera Marco Travaglio e "il suo strano giustizialismo". L'ex grillino, alla guida di Italexit, si presenta in video con Il Fatto Quotidiano in mano e fa notare che nell'edizione di sabato 17 ottobre il quotidiano "nasconde" la condanna di Profumo per non imbarazzare Conte e Casalino. "Finché ci sono carte, telefonate, intercettazioni, Travaglio ci sguazza che è una meraviglia - denuncia Paragone - Quando poi c'è una sentenza, stranamente la confina in una parte quasi invisibile".

Nel dettaglio il caso è quello di Alessandro Profumo condannato a sei anni. "Una vicenda importante perché riguarda derivati e potrebbe ricadere sui risparmiatori della banca Monte dei Paschi di Siena", la definisce Paragone mentre mostra che l'articolo è a dir poco imboscato. Insomma, "Travaglio nasconde la condanna di Profumo per non imbarazzare Giuseppe Conte e Rocco Casalino".

