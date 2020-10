Di Battista all'attacco di Padoan. Su Unicredit è derby Roma-Lazio

Gianfranco Ferroni 20 ottobre 2020 a

«Per Padoan a Unicredit c’è un conflitto di interessi grande come una banca», e «le ingiustizie sociali hanno un solo padre: l’accentramento di potere. Ed esiste un solo modo per contrastarlo: risolvere il conflitto di interessi. Per farlo, tuttavia, occorre coraggio e precisione di mira. Ciò che è mancato in passato quando gli stolti guardavano Berlusconi e i potenti mettevano le mani sulla luna».

Alessandro Di Battista, con un editoriale pubblicato da Tpi, è andato contro la scelta di indicare l’ex ministro Pd dell’Economia Pier Carlo Padoan al vertice di Unicredit. Dibba, da buon laziale, aveva letto quanto scritto sul quotidiano «Il Tempo» di venerdì, nelle colonne dei «Veleni in piazza», dove veniva sottolineata la passione calcistica di Padoan: dentro il suo corpo di ex titolare del dicastero di via XX Settembre batte un cuore giallorosso.

La fede laziale di Di Battista è granitica: il grillino ha postato una foto con il piccolo figlio Filippo, sui gradoni dello Stadio dei Marmi, mentre guardavano insieme la curva nord dell’Olimpico. Che adesso poi un romanista riesca a conquistare Unicredit, Di Battista non può tollerarlo.

