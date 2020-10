Coronavirus, Massimo Giannini malato di Covid: "Cacciate l'assessore di Zingaretti"

Il direttore della Stampa malato di COVID-19 racconta cosa ha visto e cosa ha pensato dopo cinque giorni di ricovero

18 ottobre 2020 a

a

a

Un editoriale dalla terapia intensiva dove è ricoverato da cinque giorni. Il direttore della Stampa Massimo Giannini si è ammalato di Covid19 e dalla stanza di rianimazione racconta la drammatica situazione che vede e che sente da medici e infermieri mentre la curva dei contagi torna a impennarsi e sembra ormai inarrestabile. "Oggi festeggio quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ospite ingrato che mi abita dentro" scrive dice Giannini, spiegando le sue condizioni: "Gli ultimi cinque giorni li ho passati in terapia intensiva, collegato ai tubicini dell’ossigeno, ai sensori dei parametri vitali, al saturimetro, con un accesso arterioso al braccio sinistro e un accesso venoso a quello destro".

Dall’impreparazione generale alla seconda ondata - di cui aveva scritto domenica scorsa - alle telefonate ricevute, tra cui quelle del ministro della Salute Roberto Speranza e del presidente della Campania Vincenzo De Luca, tutte all'insegna del solito "scaricabarile italiano" di responsabilità. Racconta tutto quello che non funzionano o che sta smettendo di funzionare, nonostante i mesi di tempo per prepararli, continua raccontando la sua situazione: "Ho infettato anche mia madre, novantenne, malata oncologica, vive sola, come migliaia di anziani, eppure non c’è servizio domiciliare che possa supportarla né medico di base che vada a visitarla".

"Non recrimino, non piango - scrive - Vorrei solo un po’ di serietà. Vorrei solo ricordare a tutti che anche la retorica del «non possiamo chiudere tutto» cozza contro il principio di realtà, se la realtà dice che i contagi esplodono. Se vogliamo contenere il virus, dobbiamo cedere quote di libertà. Non c’è altra soluzione. Chiudi i locali notturni? Fai il coprifuoco? Aumenti lo smartworking? Ci sarà un conto da pagare, è evidente. Il lockdown totale di inizio 2020 ci costò 47 miliardi al mese e un dimezzamento di fatturato, valore aggiunto e occupazione nazionale. Oggi non dobbiamo e non vogliamo arrivare fino a quel punto. Ma qualcosa in più di quanto abbiamo fatto con l’ultimo Dpcm è doveroso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.