Coronavirus, Maurizio Lupi positivo al Covid. Strage alla Camera, l'opposizione vuole sospendere i lavori d'aula

Finora sono 14 i parlamentari risultati positivi alla Camera

17 ottobre 2020 a

a

a

Il capogruppo alla Camera di Noi con l'Italia Maurizio Lupi è risultato positivo al Covid 19. A Montecitorio Lupi è l'ultimo in ordine di tempo ad aver scoperto di aver contratto il Coronavirus: insieme alla collega Alessandra Ermellino, ex M5s anche lei nel Misto, e ai tre capigruppo che ieri hanno annuciato di essersi contagiati - Davide Crippa del M5S Francesco Lollobrigida di FdI e Maria Stella Gelmini di Fi - il totale dei positivi alla Camera dei Deputati sale a 14. E mentre si rincorrono in modo sempre più insistente le voci su chi sarebbe stato l'untore reo della "strage" di parlamentari contagiati l'opposizione si mobilita e chiede a gran voce di sospendere - almeno per una settimana - i lavori d'aula. Così il dibattito sulle votazioni da remoto si riaccende: quasi tutto il governo sarebbe d'accordo compreso il presidente della Camera Roberto Fico, mentre Italia viva e il centrodestra rimangono contrari.

