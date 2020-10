Recovery Fund, Gabriella Giammanco: "Treni veloci in Sicilia? Serve il Ponte sullo Stretto"

14 ottobre 2020 a

"Non prendiamoci in giro. Come dovrebbero arrivare i treni veloci in Sicilia? A nuoto?! Esiste già un progetto per il Ponte sullo Stretto che, opportunamente attualizzato, sarebbe immediatamente cantierabile. Non volete farlo con le risorse che fanno capo ai fondi del Next Generation Eu? Bene, usiamo il Fondo di sviluppo e coesione ma realizziamolo. Le risorse ci sono" denuncia Gabriella Giammanco, vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia mentre si accende il dibattito sul Recovery Fund.

"Sull'argomento - aggiunge - il Paese ha diritto di sapere: paghiamo la presa di posizione meramente ideologica del Movimento 5 stelle e la soggezione nei confronti dei grillini di un Pd pentastellato che, per amor di poltrona, ha messo da parte la sua vocazione riformista. Il Ponte sullo Stretto di Messina va fatto a completamento del progetto dell'alta velocità che sostenete di voler realizzare in Sicilia, progetto che senza un ponte tra la Sicilia e la Calabria è solo uno spot propagandistico", conclude Giammanco.

