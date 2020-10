Il video triste della Raggi. Il marito lo pubblica così

13 ottobre 2020 a

La campagna elettorale è faticosa, si sa. Forse è per questo che Virginia Raggi sembra così triste in questo video postato su Facebook dal marito Andrea Severini. La sindaca tenta di tirare su gli animi e di compattare i grillini in vista dell'appuntamento elettorale di primavera ma che entusiasmo! "E sono davvero certa - spiega la Raggi nella videochat online - che questa sarà una sfida molto interessante che, se siamo compatti, riusciremo a vincere. Grazie davvero".

Il post è arricchito da una frase scritta dallo stesso Severini: "550 persone tra portavoce romani e attivisti, collegati online alle dieci di sera di Lunedì. Il Movimento Romano c’è. Questo l’appello finale del discorso di Virginia, per rimanere uniti e compatti, per vincere ancora e per non far tornare chi ha massacrato la nostra città per anni. Noi siamo pronti". Sarà...

