Raffica di nomine a Rai1 in tempo di Covid. Bufera a viale Mazzini

È quasi tutto fermo in Italia, tranne le nomine Rai. E su viale Mazzini tira vento di burrasca. Secondo quanto riporta Dagospia è vicina la nomina di ben sette vicedirettori e quattro capostruttura per la Rai1 del direttore Stefano Coletta. Voce che fa infuriare Riccardo Laganà, consigliere d'amministrazione Rai eletto dai dipendenti, che sabato su Twitter ha sbottato così: "Sarebbe un gesto di grande rispetto per l'Azienda veder ridurre il numero delle vicedirezioni di rete in questo grave momento per la Rai, il paese e per le tante lavoratrici e lavoratori Rai dei piani bassi a cui si chiedono solo sacrifici e rinunce. Mala tempora currunt",

Nell'infornata, riporta Dagospia, trovano spazio "le conferme di Paola Sciommeri (Pianificazione), Claudio Fasulo (Intrattenimento prime time) Maria Teresa Fiore (Intrattenimento 2). Da Rai3 erano già arrivati su Rai1, voluti da Coletta, Giovanni Anversa (Rubriche ed Eventi) e Federica Lentini (Palinsesto Cinema Fiction e Marketing) a loro si aggiungerà Massimiliano De Santis con responsabilità del daytime (con spazi e limiti da delineare)". Il settimno vicedirettore, si legge sul sito, dovrebbe essere Angelo Mellone con la responsabilità del territorio.

