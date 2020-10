Giammanco: sul Def Forza Italia non farà da passacarte al governo

12 ottobre 2020 a

"Previsioni e stime del Governo contenute nella Nadef ci appaiono troppo ottimistiche, voteremo contro il documento". Così Gabriella Giammanco, vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato e portavoce azzurra in Sicilia, commentando il prossimo voto del gruppo azzurro sullo scostamento di bilancio. "Sugli scostamenti di Bilancio fino a oggi Forza Italia si è mostrata responsabile per il bene del Paese ma la politica assistenzialista del Governo ha disperso in mille rivoli, sussidi e bonus, ben 100 miliardi di nuovo deficit senza dare risposte efficaci alla crisi economica. Questa volta il nostro voto sarà più ponderato, non faremo i semplici passacarte, chiediamo di essere attori in campo nelle decisioni di politica economica dei prossimi mesi", ha concluso Giammanco.

