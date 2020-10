Dopo la vendemmia le regalano il sudario. Che succede alla Azzolina

09 ottobre 2020 a

Un sudario alla ministra Azzolina. Non è uno scherzo ma quello che è avvenuto a Frosinone dove il sindaco Ottaviani ha regalato alla ministra un asciugamani in cotone. Come riportato sul sito "Area C" la dedica era: “Alla Azzolina, per aver scoperto il gusto della fatica, nell’agricoltura”.

Azzolina: "Necessaria collaborazione con psicologi a scuola"

Il ministro della Pubblica Istruzione, infatti, si è recata nel capoluogo laziale per partecipare alle operazioni di vendemmia da parte degli studenti. E le artigiane locali l'hanno voluta omaggiare così...

