L'audio di Conte scagiona Salvini. Giulia Bongiorno sgancia la bomba

Processo a Salvini sul caso Gregoretti. A Tagadà Giulia Bongiorno spiega il motivo per cui non ha chiamato a testimoniare il premier e annuncia di essere in possesso di un audio che scagionerebbe completamente l'allora ministro dell'Interno leghista. Nell'audio-bomba il premier Conte spiega che non sarebbero stati sbarchi finché non fossero completate le procedure di redistribuzione dei migranti. In altre parole Salvini a Catania non ha messo in atto nessun sequestro di persona per la vicenda Gregoretti.

“Abbiamo un audio - conferma Giulia Bongiorno - in cui il premier racconta testualmente la procedura, dicendo che prima si redistribuisce e poi si fanno gli sbarchi. Questo audio vale più di mille testimonianze. I migranti erano a bordo della nave perché si stava aspettando la fine della procedura".

