Rubano la bici a un disabile, loro gliela ricomprano. Il plauso della Meloni ai poliziotti di Novara

09 ottobre 2020 a

a

a

"Rubano la bici a un 20enne disabile, gli agenti della Polizia fanno una colletta e gliela ricomprano. Grazie per aver restituito il sorriso a questo ragazzo: siete il nostro orgoglio". La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni si congratula per il bel gesto degli agenti di Novara, che hanno regalato una giornata speciale a Riccardo. Il giovane aveva subuto il furto della bici, i poliziotti si sono attivati e gliel'hanno ricomprata. Il questore di Novara Rosanna Lavezzaro ha espresso grande soddisfazione per il gesto degli agenti della volante che si sono spesi ben oltre quanto loro richiesto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.