Mamma di un figlio disabile aspetta il bonus da 4 mesi. La Meloni: ecco la vergogna di Tridico

Si aumenta lo stipendio mentre alle famiglie con figli disabili ancora non arrivano i bonus chiesti a giugno. Giorgia Meloni torna a impallinare il presidente dell'Inps Pasquale Tridico rilanciando un documento inviatole da una donna, "Roberta, coraggiosa mamma terremotata con un bimbo autistico,", racconta su Twitter la leader di Fratelli d'Italia. "Aveva chiesto il bonus babysitter", scrive Giorgia mostrando lo screenshot della domanda che risulta ancora in instruttoria, ovvero nella fase preliminare di controllo da parte dell'Inps. "Caro Tridico, prima di aumentarti lo stipendio non sarebbe stato meglio pagare il bonus alle famiglie con figli disabili richiesto 4 MESI FA? Vergogna", è il siluro della Meloni.

Intanto lo stipendio di Tridico, nonostante lo scandalo e i ritardi mostruosi nel pagamento della cassa integrazione, passa da 62mila euro annui a 150mila.

