Ecco la telefonata tra Conte e Meloni. Covid e Libia: cosa si sono detti

Telefonata lunga quella di ieri tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Nonostante gli scontri accesi in Parlamento tra i due pare esserci comunque stima reciproca e un confronto schietto. Pare si siano confrontati sulla proroga dello Stato d'emergenza causa Covid. «Siamo preoccupati dai numeri dei contagi, per la situazione negli ospedali del Sud, per questo intendo prorogarla» l’avrebbe informata il Presidente Conte. «Non si può fare Giuseppe, se dobbiamo convivere col Covid per i prossimi anni, che farai- prorogherai per i prossimi 10 anni?». Altro argomento dibattuto sempre durante la telefonata la prigionia dei 18 pescatori siciliani in mano alla Libia di Haftar. «Bisogna mediare con la Francia di Macron avrebbe detto Meloni. Intervenga lui nella trattativa. Pensi che se fossero stati francesi i pescatori, a quest'ora saremmo ancora qui a parlarne tu e io?».

