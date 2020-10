Zingaretti al governo? Se proprio vuole, passi per le elezioni

Dice di essere stanco del doppio ruolo? E allora lasci la Regione

Francesco Storace 06 ottobre 2020 a

E a che titolo Nicola Zingaretti dovrebbe fare il ministro? Dice di essere stanco ed è già troppo se sta su due poltrone, governatore del Lazio e segretario del Pd. La scalata può attendere.

Zingaretti deve stare in un posto solo. Scelga: governatore o segretario, ma basta con questa litania. In Regione non ci va più, sarebbe facile l’opzione. Ma sa pure – viste le comunali nel Lazio – che rischia di perdere proprio la Regione e appresso ogni speranza di conquista del Campidoglio. Quindi sta facendo solo scena a scanso di pericoli perché più d’uno vorrebbe soffiargli da sotto le natiche la segreteria del Partito democratico.

Se il leader del Pd andasse al governo, scandalo si aggiungerebbe a scandalo: perché sarebbe la consacrazione del ribaltone, il capo degli sconfitti alla guida dell’Italia e non basta certo qualche elezione di ballottaggio a riportare in vetta chi precipita nel gradimento costante degli italiani.

Tanto più che Zingaretti non sta offrendo prove esaltanti di governo della spesa proprio al governo della regione, dalle mascherine in giù.

Scelga che fare e lasci stare il governo. Se ci vuole andare porti il Paese al voto e ci provi a convincere per davvero gli italiani.

