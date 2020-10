L'inaccettabile marchetta nel dl Agosto, FdI smaschera la maggioranza

05 ottobre 2020 a

a

a

Spunta l'ennesima inaccettabile "marchetta", il deputato componente dell'esecutivo romano di Fratelli d`Italia, Federico Mollicone (nella foto), punta il dito sulla maggioranza. "Come nel Milleproroghe, la maggioranza tenta di inserire le proprie necessità elettorali nei provvedimenti. L`approvazione nel dl Agosto dell`emendamento che prevede lo stanziamento di 900mila euro per ripianare i debiti della Casa Internazionale delle Donne nei confronti di Roma Capitale è inaccettabile. A pochi mesi dalle amministrative capitoline, il PD, Italia Viva e il Movimento 5 Stelle cercano di ricomprarsi il consenso perso con una marchetta nei confronti di un`associazione che, da sempre, è stata vicina alla sinistra romana. L`emendamento, presentato per salvare l`associazione dallo sfratto proprio mentre era in corso un`elezione suppletiva dove correva anche il ministro dell`Economia Gualtieri, fu dichiarato inammissibile al Milleproroghe"; si legge in una nota.

"Qui, invece, in una seduta notturna, praticamente col favore delle tenebre, la maggioranza comincia già con le proprie marchette elettorali. In un decreto per il sostegno e il rilancio dell`economia cosa c'entra il ripiano del debito di un`associazione? La maggioranza non si imbarazza? Riteniamo possano esserci gli estremi per danno erariale. Pagano un debito con l`Erario con i soldi pubblici.Presenteremo un`interrogazione al ministro dell`Economia e la invieremo all`ANAC per gli accertamenti necessari", conclude Mollicone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.