Gregoretti, la Procura chiede il "non luogo a procedere" per Salvini

03 ottobre 2020 a

a

a

Inizia il processo a Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti e la Procura chiede di nuovo, come aveva fatto nella prima fase del procedimento, di archiviare l’accusa di sequestro di persona: "non luogo a procedere perché il fatto non sussiste". Il leader della Lega è in Tribunale a Catania per l’udienza preliminare del processo per il presunto sequestro di persona di 131 migranti che erano rimasti bloccati a bordo della Gregoretti, la nave della Marina militare.

L'udienza a porte chiude si sta svolgendo davanti al gup Nunzio Sarpietro. L'avvocato Giulia Bongiorno, che difende Salvini, ha richiesto un approfondimento probatorio da parte del giudice al fine di accertare se le procedure di sbarco indicate nel capo di imputazione sono tutt'ora seguite dal governo Conte 2, anche procedendo all'audizione del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

Matteo al primo round con i pm e iostoconSalvini inonda Twitter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.