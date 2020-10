L'arma di Conte è spuntata. Il Recovery Fund diventa un miraggio

01 ottobre 2020 a

Ha le polveri bagnate l’arma di propaganda di massa di Giuseppe Conte. In Europa le cose sono diventate complicatissime e i soldi del Recovery Fund nel 2021 a questo punto diventano un vero miraggio.

Ue: Conte, 'su Recovery sereno, impossibile non procedere speditamente'

Le conseguenze per il governo rossogiallo e l'Italia saranno assai dolorose: la legge di bilancio che stava per essere approvata dal governo italiano, infatti, è in gran parte da riscrivere perché si basa proprio su quei fondi.

