Il Pd ha perso in tutte le Regioni. La Meloni incastra "tv e giornali di regime"

25 settembre 2020 a

a

a

È da lunedì che il Pd esulta e grida tutta la sua soddisfazione per la vittoria schiacciante alle elezioni regionali. Il segretario Nicola Zingaretti lo ripete come un mantra. Peccato che i dati raccontino una realtà ben diversa. Bastava fare come ha fatto Giorgia Meloni per rendersi conto che, in realtà, il Partito democratico ha perso ovunque. Una realtà ribaltata completamente. Parlare di fake news è riduttivo. La leader di Fratelli d'Italia ha confrontato il risultato ottenuto dal Pd nelle 6 Regioni al voto nel 2015 con quello di lunedì scorso. Il Pd ha perso voti anche nelle Regioni dove ha vinto il centrosinistra.

Da giorni TV e giornali di regime parlano di vittoria PD alle regionali. Peccato i numeri dicano che sia calato in TUTTE le Regioni al voto. Ma la sinistra è così: piega la verità alla propaganda. Speriamo PD-M5S continuino a “vincere” elezioni come hanno fatto in questi anni pic.twitter.com/PWoqhsJXBQ — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) September 25, 2020

In Puglia è sceso dal 19,8% al 17,2%, in Campania dal 19,4 al 16,9, in Toscana dal 45,9 al 34,7. Poi ci sono la Liguria (da 25,6 a 19,9), il Veneto (da 16,6 a 11,9) e le Marche (da 35,1 a 25,1). Proprio questa ultima Regione è stata l'unica a passare di mano, dal centrosinistra al centrodestra grazie al candidato di FdI Francesco Acquaroli. Eppure Zingaretti fa festa. La Meloni non ci sta: "Da giorni TV e giornali di regime parlano di vittoria PD alle regionali. Peccato i numeri dicano che sia calato in TUTTE le Regioni al voto. Ma la sinistra è così: piega la verità alla propaganda. Speriamo PD-M5S continuino a 'vincere' elezioni come hanno fatto in questi anni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.