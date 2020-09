Il Pd: più clandestini per tutti. Delrio dà l'ultimatum a M5s e Conte

24 settembre 2020 a

a

a

Dopo il voto alle Regionali era nell'aria, e così è arrivato l'ultimatum del Pd al Movimento 5 Stelle e al premier Gisueppe Conte. A guidare l'offensiva è l'ex ministro dell'Interno Graziano Delrio che a Omnibus, su La7, esplicita quanto trapelato dai numerosi retroscena di questi giorni. "Non vogliamo imporre nulla, l'alleanza non è una prova muscolare. Ma sui decreti sicurezza non ci possono essere più rinvii. C'è l'accordo, ci sono le verifiche della Lamorgese, è ora di trovare un po' di coraggio". In altre parole, ora il Pd traina il governo rossogiallo e vuole cancellare i decreti di Salvini sull'immigrazione. "Serve buon senso nella gestione dei fenomeni migratori, non è più rimandabile. Nel governo si apre una fase nel governo, ripartire con un rinvio sarebbe deludente. Andiamo fino in fondo subito", è il pressing di Delrio. Più sbarchi e più migranti in arrivo.

