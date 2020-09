Carlo De Benedetti come Vittorio Feltri: questo Parlamento è illegittimo, non può eleggere Capo dello stato

24 settembre 2020 a

Clamoroso a Piazza Pulita, davanti a un Pierluigi Bersani allibito e imbarazzato. Carlo De Benedetti, editore de Il Domani, ha sostenuto la stessa identica tesi del direttore di Libero, Vittorio Feltri: "questo Parlamento non è legittimo, perché nasce da una truffa agli elettori. Questa gente non può certo eleggere il prossimo presidente della Repubblica, che è carica ormai politica di primissimo piano e che dovrà durare sette anni. Andrebbe sciolto prima di quel momento". Bersani si è lanciato in risposta in una difesa accorata dei parlamentari grillini: "si rimboccano le maniche e lavorano seriamente", ma De Benedetti lo ha interrotto: "macchè, hanno truffato elettori innocenti che infatti non li votano più. Non rappresentano più gli italiani, che si sentono truffati dalla loro incompetenza. Oltretutto vaneggiano come Beppe Grillo che spara sul Parlamento inutile però ha fatto eleggere Roberto Fico presidente della Camera. Non possiamo lasciare eleggere il prossimo presidente della Repubblica da un accordo di furbi senza più rappresentanza come sono i grillini e Matteo Renzi".

