Terremoto Forza Italia, la fedelissima che avvisa Silvio: "Cambiamo tutto". Tajani trema

L'attacco ai vertici della deputata Gabriella Giammanco. Mai tante "insurrezioni" tra gli azzurri

23 settembre 2020 a

a

a

Prosegue lo psicodramma in Forza Italia dopo l'esito drammatico delle ultime elezioni regionali. E dopo che a fare autocritica erano stati i colonnelli azzurri, da Mariastella Gelmini e Francesco Giro, tocca anche a una fedelissima del Cav invocare un cambiamento.

«Inutile glissare sull’argomento, lo dico senza i tanti giri di parole che piacciono ad alcuni miei colleghi: i risultati di Forza Italia sono deludenti e va fatta autocritica. Da tempo siamo in agonia ma tutto rimane fermo e si mantiene lo status quo. Serve un cambiamento» scrive su Twitter Gabriella Giammanco, vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

L'attacco sembra essere diretto al vicepresidente del partito Antonio Tajani, che finora ha minimizzato la sconfitta. Ma nel mirino finisce inevitabilmente anche Silvio Berlusconi, che ha scelto l'uomo a cui affidare il partito. Una sorta di lesa maestà in casa azzurra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.